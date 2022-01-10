Главчич, которым интересовался ЦСКА, скорее всего, перейдет в «Химки»

Полузащитник хорватского «Славена» Неманья Главчич может продолжить карьеру в подмосковных «Химках». Sport24, со ссылкой на Podravski сообщает, что трансфер сербского полузащитника обойдется «красно-черным» всего в 50 тысяч евро.

Такая цена обусловлена тем, что у Главчича летом 2022 года заканчивался контракт со «Славен Белупо». Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересован московский ЦСКА.

В этом сезоне 24-летний полузащитник провел 17 поединков в чемпионате Хорватии, в которых смог отметиться четырьмя ассистами. Ранее футболист выступал у себя на родине в Сербии за такие клубы, как: «Партизан», «Телеоптик» и «Спартак» Суботица.