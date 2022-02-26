Юран рассказал о характере травмы Мамаева, полученной в дебютном матче за «Химки»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался относительно травмы полузащитника Павла Мамаева, которые проводил свой дебютный матч за подмосковную команду.

В концовке первого тайма домашнего матча с московским «Динамо» (0:3) Мамаев был вынужден уйти из игры, держась за заднюю поверхность бедра. Точный диагноз спортсмена будет назван только после обследования, но предварительными данными уже поделился Юран.

«Похоже, у Мамаева микронадрыв задней поверхности. Доктор завтра сделает УЗИ. По общению с Павлом, похоже на микронадрыв», – рассказал журналистам Сергей Юран.

В следующем туре «Химкам» предстоит играть в гостях с «Локомотивом». Матч состоится 6 марта.