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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат прочит «Динамо» борьбу за чемпионство после приобретения Смолова

12 Января 2022 • 00:03 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Форвард Фёдор Смолов стал игроком московского «Динамо», и, если некоторые эксперты оценивают его перспективы в стане «бело-голубых» скептически, то экс-защитник клуба Владимир Гранат полон радужных ожиданий. Он считает, что теперь «Динамо» сможет сразиться, ни много ни мало, за чемпионский титул.

За всю историю чемпионатов России «бело-голубые» еще не становились чемпионами - в последний раз это случалось в 1976 году, еще в советские времена. В то же время сейчас команда идет на втором месте в чемпионате.

 - Смолов — это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что «Динамо» с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны, - считает Гранат, слова которого приводит РБ Спорт.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Владимир Гранат
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