Гранат прочит «Динамо» борьбу за чемпионство после приобретения Смолова

Форвард Фёдор Смолов стал игроком московского «Динамо», и, если некоторые эксперты оценивают его перспективы в стане «бело-голубых» скептически, то экс-защитник клуба Владимир Гранат полон радужных ожиданий. Он считает, что теперь «Динамо» сможет сразиться, ни много ни мало, за чемпионский титул.

За всю историю чемпионатов России «бело-голубые» еще не становились чемпионами - в последний раз это случалось в 1976 году, еще в советские времена. В то же время сейчас команда идет на втором месте в чемпионате.

- Смолов — это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что «Динамо» с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны, - считает Гранат, слова которого приводит РБ Спорт.