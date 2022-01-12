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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «Жирков лучше многих молодых футболистов»

12 Января 2022 • 22:47 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
26.02 14:00

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что по его мнению, 38-летний Юрий Жирков сейчас играет лучше многих молодых футболистов.

«Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате», – цитирует слова бывшего футболиста «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Жирков подписал с «Химками» контракт до конца сезона, с возможностью продления на год. Александр Самедов являлся партнером Жиркова по сборной России. Они вместе выступали на чемпионате мира 2018 года, на котором помогли сборной России добраться до четвертьфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Самедов Юрий Жирков
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