Самедов: «Жирков лучше многих молодых футболистов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что по его мнению, 38-летний Юрий Жирков сейчас играет лучше многих молодых футболистов.

«Я думаю, Жирков на 100% поможет «Химкам». Он сейчас на две головы выше многих молодых футболистов, которые играют в российском чемпионате», – цитирует слова бывшего футболиста «Локомотива» «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Жирков подписал с «Химками» контракт до конца сезона, с возможностью продления на год. Александр Самедов являлся партнером Жиркова по сборной России. Они вместе выступали на чемпионате мира 2018 года, на котором помогли сборной России добраться до четвертьфинала.