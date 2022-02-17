«Динамо» упустило победу над «Аланией»

Московское «Динамо» провело очередной товарищеский поединок в рамках подготовки к возобновлению розыгрыша российской Премьер-лиги. Подопечные Сандро Шварца на зимнем тренировочном сборе сыграли спарринг с владикавказской «Аланией».

Контрольная встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. В составе «бело-голубых» голами отметились Макаров и Сазонов, а за «Аланию» забивали Хадарцев и Григорьев.

Чуть больше недели остается до первого официального матча «Динамо» после зимнего перерыва. Команда Шварца проведет гостевой поединок против подмосковных «Химок». Игра состоится в субботу, 26 февраля.