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Кирьяков: «Захарян ещё не раскрыл свой потенциал в «Динамо» полностью, он ещё сыроват»

26 Декабря 2021 • 18:03 Комментировать (1)
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00
Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход нападающего «бело-голубых» Арсена Захаряна в мадридский «Реал».

«Не думаю, что это какая-то правдивая информация. Да, Захарян - талантливый парень, вопросов нет. Но в любом случае, надо себя больше проявлять. Был шанс на молодёжном чемпионате Европы, там не получилось. Понятно, что в таком возрасте играть за основную сборную это уже показатель, но мы знаем достаточно примеров, когда ребята в таких возрастах уже привлекались в сборную и показывали даже более содержательную игру. Поэтому по поводу игру Арсена пока говорится больше авансов. Он, Тюкавин - это молодое поколение, на которое мы надеемся. Конечно, ожидаем, что впоследствии они будут привлечены в топ-клубы лучших чемпионатов.

Захарян ещё не раскрыл свой потенциал в «Динамо» полностью. Он ещё сыроват. У него есть всё, чтобы через какое-то время вырасти в игрока очень высокого уровня. Думаю, тогда эти предложения от больших клубов появятся. Не считаю, что слухи об интересе со стороны «Реала» сейчас серьёзные», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Динамо Москва Сергей Кирьяков Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
26 Декабря 2021 в 18:11
Удачи пацану!)
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