Кирьяков: «Захарян ещё не раскрыл свой потенциал в «Динамо» полностью, он ещё сыроват»

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентомпрокомментировал возможный переход нападающего «бело-голубых» Арсена Захаряна в мадридский «Реал».

«Не думаю, что это какая-то правдивая информация. Да, Захарян - талантливый парень, вопросов нет. Но в любом случае, надо себя больше проявлять. Был шанс на молодёжном чемпионате Европы, там не получилось. Понятно, что в таком возрасте играть за основную сборную это уже показатель, но мы знаем достаточно примеров, когда ребята в таких возрастах уже привлекались в сборную и показывали даже более содержательную игру. Поэтому по поводу игру Арсена пока говорится больше авансов. Он, Тюкавин - это молодое поколение, на которое мы надеемся. Конечно, ожидаем, что впоследствии они будут привлечены в топ-клубы лучших чемпионатов.

Захарян ещё не раскрыл свой потенциал в «Динамо» полностью. Он ещё сыроват. У него есть всё, чтобы через какое-то время вырасти в игрока очень высокого уровня. Думаю, тогда эти предложения от больших клубов появятся. Не считаю, что слухи об интересе со стороны «Реала» сейчас серьёзные», - сказал Кирьяков.