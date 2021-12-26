Главный тренер сборной Бельгии обеспокоен положением Азара в «Реале»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес явно остался недоволен недавними новостями по поводу того, что полузащитник «Реала» Эден Азар должен остаться в клубе до конца сезона. Наставник национальной команды обеспокоен отсутствием игровой практики у своего подопечного, выразив опасения касательно его психологического состояния.

«Эден еще никогда не были в таком положении. Это может быть слишком сложно для него, поэтому сложившаяся ситуация вызывает у меня беспокойство», - цитирует Мартинеса испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, что к Азару проявляли интерес представители АПЛ, но он сам пока не готов менять обстановку.