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Чемпионат Испании. Ла Лига

Главный тренер сборной Бельгии обеспокоен положением Азара в «Реале»

26 Декабря 2021 • 21:21 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес явно остался недоволен недавними новостями по поводу того, что полузащитник «Реала» Эден Азар должен остаться в клубе до конца сезона. Наставник национальной команды обеспокоен отсутствием игровой практики у своего подопечного, выразив опасения касательно его психологического состояния.

«Эден еще никогда не были в таком положении. Это может быть слишком сложно для него, поэтому сложившаяся ситуация вызывает у меня беспокойство», - цитирует Мартинеса испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, что к Азару проявляли интерес представители АПЛ, но он сам пока не готов менять обстановку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бельгии Эден Азар Роберто Мартинес
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