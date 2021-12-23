Дель Боске назвал лучших игроков в Испании на данный момент

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске, с которым национальная команда становилась чемпионами Европы, рассказал, кого считает лучшими футболистами местного первенства на данный момент.
Примечательно, что в топ-3 списка вошли исключительно игроки мадридского «Реала». Специалист выразил свое восхищение игрой полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса, а также отдельно отметил выступления нападающего Карима Бензема, передает издание Diario.
Дель Боске отметил, что последние достижения «сливочных» стали возможными именно благодаря вышеуказанным лидерам коллектива.
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