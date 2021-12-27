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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело стал владельцем клуба второго дивизиона Португалии

27 Декабря 2021 • 23:40 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00

Защитник мадридского «Реала» Марсело объявил о покупке второго футбольного клуба. Бразилец в эфире TNT Sports признался, что стал владельцем части акций португальской «Мафры», которая играет во второй лиге Португалии.

В 2017 году Марсело приобрел на родине клуб «Азуриз» и планирует лучших игроков оттуда переводить в «Мафру». И это только малая часть амбициозных планов футболиста. Во второй половине 2022 года он планирует приобрести «флагманский» клуб с большими традициями и серьезной фанатской базой. При этом поиски такого варианта будут начинаться с Англии с прицелом на то, чтобы продавать туда игроков «Азуриза» и «Мафры».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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