Марсело стал владельцем клуба второго дивизиона Португалии

Защитник мадридского «Реала» Марсело объявил о покупке второго футбольного клуба. Бразилец в эфире TNT Sports признался, что стал владельцем части акций португальской «Мафры», которая играет во второй лиге Португалии.

В 2017 году Марсело приобрел на родине клуб «Азуриз» и планирует лучших игроков оттуда переводить в «Мафру». И это только малая часть амбициозных планов футболиста. Во второй половине 2022 года он планирует приобрести «флагманский» клуб с большими традициями и серьезной фанатской базой. При этом поиски такого варианта будут начинаться с Англии с прицелом на то, чтобы продавать туда игроков «Азуриза» и «Мафры».