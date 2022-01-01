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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа, Вальверде и Камавинга вылечились от коронавируса

01 Января 2022 • 23:30 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
6.00 3.95 1.60
Через 12 ч. 52 мин.

Перед поездкой на матч с «Хетафе» к тренировкам в общей группе «Реала» вернулись лидеры, переболевшие коронавирусом. Речь идет о голкипере Тибо Куртуа, полузащитнике Федерико Вальверде и хавбеке Эдуардо Камавинга. Все они провели сегодняшнее занятие, но француз не выйдет на поле по причине перебора желтых карточек. При этом проблемы в атаке «Реала» сохраняются, ведь на самоизоляции остаются Винисиус Жуниор и Лука Йович.

Получается, что украинский вратарь Андрей Лунин, который находится в команде с 2018 года, не проведет завтра свой второй официальный матч за «королевский клуб».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга коронавирус в Испании
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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02.01  16:00 Хетафе ... Реал Мадрид 6.00 3.95 1.60
02.01  18:15 Атлетико М ... Райо Вальекано 1.40 4.55 9.00
02.01  18:15 Эльче ... Гранада 2.55 3.15 3.00
02.01  20:30 Бетис ... Сельта 1.77 3.75 4.70
02.01  20:30 Алавес ... Реал Сосьедад 3.55 3.25 2.20
02.01  23:00 Мальорка ... Барселона 3.50 3.30 2.20
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