Куртуа, Вальверде и Камавинга вылечились от коронавируса

Перед поездкой на матч с «Хетафе» к тренировкам в общей группе «Реала» вернулись лидеры, переболевшие коронавирусом. Речь идет о голкипере Тибо Куртуа, полузащитнике Федерико Вальверде и хавбеке Эдуардо Камавинга. Все они провели сегодняшнее занятие, но француз не выйдет на поле по причине перебора желтых карточек. При этом проблемы в атаке «Реала» сохраняются, ведь на самоизоляции остаются Винисиус Жуниор и Лука Йович.

Получается, что украинский вратарь Андрей Лунин, который находится в команде с 2018 года, не проведет завтра свой второй официальный матч за «королевский клуб».