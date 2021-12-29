Милитао: «Анчелотти – тот человек, который придал мне уверенности»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао лестно высказался о своем нынешнем наставнике Карло Анчелотти. Футболист заявил, что итальянский специалист оказал огромное влияние на его прогресс в текущем сезоне.

«Анчелотти – очень важен для меня. Это тот человек, который придал мне уверенности. Каждому игроку нужен такой тренер. Я стараюсь следовать его советам, учиться чему-то новому каждый день. Считаю, что меня еще ожидают отличные времена в составе «Реала» и сборной Бразилии», - поделился Милитао в интервью для местной газеты AS.

Стоит отметить, что «сливочные» на данный момент единолично возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая преследователей на восемь очков.