Мадридский «Реал» окончательно решил отказаться от идеи подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Испанский гранд не будет предпринимать попыток переманить француза к себе, даже если тот станет свободным агентом следующим летом.

Такой информацией поделился авторитетный испанский ресурс Marca. Согласно источнику, интерес «Реала» к футболисту охладел из-за запросов его агента, а также из-за нестабильной игровой формы Погба в текущем сезоне.

Напомним, что ранее британская пресса сообщала о нежелании наставника «МЮ» Ральфа Рангника продлевать с хавбеком контракт.