Пять игроков «Реала» сдали отрицательные тесты на COVID-19 и вернутся в основную группу команды

В отличии от английских клубов, мадридскому «Реалу» удалось быстро оправиться от кризиса, образовавшегося в следствии новой волны COVID-19. Уже спустя неделю после вспышки коронавируса в коллективе, практически все игроки сдали отрицательный тест.

Таким образом, в скором времени к занятиям в основной группе команды вернутся Гарет Бэйл, Родриго, Давид Алаба и Марсело, если их повторные анализы не будут отличаться. Более того, повторный отрицательный тест сдал Лука Модрич, поэтому он уже не вынужден находиться на карантине. Но, остались и те футболисты, которые до сих пор болеют – это Марко Асенсио, Андрей Лунин и Иско.