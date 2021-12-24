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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пять игроков «Реала» сдали отрицательные тесты на COVID-19 и вернутся в основную группу команды

24 Декабря 2021 • 00:03 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00

В отличии от английских клубов, мадридскому «Реалу» удалось быстро оправиться от кризиса, образовавшегося в следствии новой волны COVID-19. Уже спустя неделю после вспышки коронавируса в коллективе, практически все игроки сдали отрицательный тест.

Таким образом, в скором времени к занятиям в основной группе команды вернутся Гарет Бэйл, Родриго, Давид Алаба и Марсело, если их повторные анализы не будут отличаться. Более того, повторный отрицательный тест сдал Лука Модрич, поэтому он уже не вынужден находиться на карантине. Но, остались и те футболисты, которые до сих пор болеют – это Марко Асенсио, Андрей Лунин и Иско.

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Реал Мадрид
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