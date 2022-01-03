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Анчелотти: «Мы остались в отпуске на день дольше, чем следовало бы»

03 Января 2022 • 00:19 Комментировать (1)
Хетафе
1:0
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча с «Хетафе» (0:1).

- Пропустив, мы хорошо отреагировали, но это длилось всего 10 минут, затем начались нервы. Мы проигрывали мячи и единоборства, - заявил итальянец после матча.

- По игре нечего сказать. Мы остались в отпуске на день дольше, чем следовало бы. Это не та команда, которая заканчивала прошлый год. Мы не были столь же сфокусированы и собраны. Ничья была бы более справедливым результатом, потому что поражения мы не заслуживали, но подарили гол и проиграли. Это может быть тревожным звоночком. Казалось, что мы все еще в отпуске. Я не критикую, потому что тренер также был в отпуске сегодня. Мы все еще лидируем, нет никакого кризиса, мы мотивированы, - заключил наставник.

Запас «Реала» от «Севильи» по потерянным очкам сократился до двух баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juve96
03 Января 2022 в 01:30
надеюсь наши услышат земляка, так что хватит жрать макароны и бегом на треньку
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окончен Бетис 0:2 Сельта 1.74 3.85 4.80
окончен Алавес 1:1 Реал Сосьедад 3.70 3.20 2.18
окончен Мальорка 0:1 Барселона 3.55 3.27 2.20
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03.01  23:15 Кадис ... Севилья 4.60 3.32 1.90
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