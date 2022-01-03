Анчелотти: «Мы остались в отпуске на день дольше, чем следовало бы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги матча с «Хетафе» (0:1).

- Пропустив, мы хорошо отреагировали, но это длилось всего 10 минут, затем начались нервы. Мы проигрывали мячи и единоборства, - заявил итальянец после матча.

- По игре нечего сказать. Мы остались в отпуске на день дольше, чем следовало бы. Это не та команда, которая заканчивала прошлый год. Мы не были столь же сфокусированы и собраны. Ничья была бы более справедливым результатом, потому что поражения мы не заслуживали, но подарили гол и проиграли. Это может быть тревожным звоночком. Казалось, что мы все еще в отпуске. Я не критикую, потому что тренер также был в отпуске сегодня. Мы все еще лидируем, нет никакого кризиса, мы мотивированы, - заключил наставник.

Запас «Реала» от «Севильи» по потерянным очкам сократился до двух баллов.