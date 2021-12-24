Как оказалось, молодой полузащитник Эдуардо Камавинга не слишком доволен своими первыми месяцами в «Реале». О французе постоянно лестно отзывается главный тренер команды Карло Анчелотти, но игрок хотел бы чаще выходить в стартовом составе, что ему обещали перед трансфером.

Как стало известно британскому таблоиду The Sun, за ситуацией внимательно следит «Ливерпуль». Согласно источнику, мерсисайдцы готовы начать активную работу по переходу Камавинги, если тот окончательно решит сменить клубную прописку.

Также отмечается, что «Ливерпуль» рассматривает вариант с арендой футболиста, после чего будет принимать решение по полноценному подписанию.