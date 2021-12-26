Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» продаст одного из своих полузащитников в «Бетис» за 15 миллионов евро слухи

26 Декабря 2021 • 23:32 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00

Мадридский «Реал» уже начал процесс масштабной распродажи в зимнее трансферное окно. В скором времени клуб объявит об уходе полузащитника Дани Себальоса, который переберется в «Бетис».

Журналист Руди Галетти уверяет, что стороны достигли договоренности по переходу. Подписание Себальоса обойдется «Бетису» в 15 миллионов евро, без учеты различных возможных бонусов.

Отметим, что 25-летний испанец не провел ни единого матча в текущем сезоне за «Реал» - сначала он выбыл из строя из-за травмы, а по возвращению из лазарета не сумел выиграть конкуренцию.

В прошлом году Себальос выступал на правах аренды за «Арсенал», но лондонцы не смогли договориться со «сливочными» о продлении соглашения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Дани Себальос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
26 Декабря
23:46 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» отказывается ехать на Кубок Африки
23:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» продаст одного из своих полузащитников в «Бетис» за 15 миллионов евро слухи
22:02 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле уже 10 дней не отвечает на последнее предложение «Барселоны» по новому контракту
21:21 · Испания. Ла Лига
Главный тренер сборной Бельгии обеспокоен положением Азара в «Реале»
21:08 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной» 1
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» окончательно потерял интерес к Погба 5 слухи
18:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» определился с игроками, которым укажут на дверь в январе 1 слухи
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» продолжает зарабатывать на имени Месси
15:24 · Испания. Ла Лига
​Президенту «Барселоны» важно, чтобы Холанн не перешёл в «Реал» слухи
14:07 · Испания. Ла Лига
Рафинья переходит из «ПСЖ» в испанский клуб слухи
12:21 · Англия. Премьер-лига
​Рюдигера ждут в «Реале» слухи
11:28 · Англия. Премьер-лига
​Триппьер близок к возвращению в АПЛ: «Атлетико» ждёт предложения «Ньюкасла» слухи
10:41 · Англия. Премьер-лига
​В финальной гонке за Холанна поучаствуют два клуба 5 слухи
25 Декабря
23:23 · Испания. Ла Лига
Араухо требует у «Барселоны» щедрый контракт, ссылаясь на интерес к нему с АПЛ 1
22:46 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Вильярреала» не покинет команду зимой – в нём был заинтересован «Ливерпуль» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем