Мадридский «Реал» уже начал процесс масштабной распродажи в зимнее трансферное окно. В скором времени клуб объявит об уходе полузащитника Дани Себальоса, который переберется в «Бетис».

Журналист Руди Галетти уверяет, что стороны достигли договоренности по переходу. Подписание Себальоса обойдется «Бетису» в 15 миллионов евро, без учеты различных возможных бонусов.

Отметим, что 25-летний испанец не провел ни единого матча в текущем сезоне за «Реал» - сначала он выбыл из строя из-за травмы, а по возвращению из лазарета не сумел выиграть конкуренцию.

В прошлом году Себальос выступал на правах аренды за «Арсенал», но лондонцы не смогли договориться со «сливочными» о продлении соглашения.