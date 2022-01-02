«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе»

Беспроигрышная серия мадридского «Реала», которая длилась с 3 октября, была прервана в первом матче нового года. Лидер Ла Лиги гостил у аутсайдеров из «Хетафе» и быстро пропустил после «привоза» Эдера Милитао. Энес Унал отобрал у него мяч и открыл счет. Тут же Тибо Куртуа удалось спасти команду от почти верного второго гола. А Лука Модрич ответил двумя чудо ударами - минимальный промах и каркас ворот. Тони Кроос и Карлес Аленья также имели отличные шансы изменить счет на табло.

Во втором тайме остроты было на порядок меньше, «Хетафе» сенсационно набрал три очка и отдалился от зоны вылета.