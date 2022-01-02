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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе»

02 Января 2022 • 17:56 Комментировать (15)
Хетафе
1:0
Реал Мадрид
окончен

Беспроигрышная серия мадридского «Реала», которая длилась с 3 октября, была прервана в первом матче нового года. Лидер Ла Лиги гостил у аутсайдеров из «Хетафе» и быстро пропустил после «привоза» Эдера Милитао. Энес Унал отобрал у него мяч и открыл счет. Тут же Тибо Куртуа удалось спасти команду от почти верного второго гола. А Лука Модрич ответил двумя чудо ударами - минимальный промах и каркас ворот. Тони Кроос и Карлес Аленья также имели отличные шансы изменить счет на табло.

Во втором тайме остроты было на порядок меньше, «Хетафе» сенсационно набрал три очка и отдалился от зоны вылета.

Протокол игры  
Хетафе 1:0 Реал Мадрид
(1:0) Унал Энес 9'    
Сория Давид Дамиан Суарес   56' Кабако Эрик   83' (Ньом Аллан (   83') Митрович Стефан Куэнка Хорхе Оливера Матиас Максимович Неманья Арамбарри Мауро   82' Аленья Карлес   74' (Флорентину (   74') Унал Энес   83' (Янкто Якуб (   83') Рамирес Сандро   64' (Мата Хайме (   64')
Запасные: Тимор Давид Иглесиас Хуан Сильва Хонатан Яньес Рубен Конде Диего
Куртуа Тибо Васкес Лукас   85' (Peter Gonzalez (   85') Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан   46' (Азар Эден (   46') Модрич Лука Каземиро Карлос   87' Кроос Тони   85' (Иско Аларкон (   85') Асенсио Марко   46' (Марсело Виера (   46') Бензема Карим Родриго   22'   67' (Диас Мариано (   67')
Запасные: Вальверде Федерико Начо Фернандес Rafa Marin Фуйдиас Тони Себальос Дани Лунин Андрей Вальехо Хесус
02 января. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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Реал Мадрид Хетафе
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Комментарии (15)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
02 Января 2022 в 20:17
у туфтаглоров праздник, только надолго ли? ))
aegur
02 Января 2022 в 18:56
Дедушка Мороз выполнил желание послушного мальчика
Больше новостей про Реал))
Castilla
02 Января 2022 в 20:02
А ты на коленях у него или перед ним желание озвучивал?))
Артур Измаилов
02 Января 2022 в 20:14
ничего,скоро Малерка разгромит хавнолону, посмотрим как ты запоеш уйгур
Underdog !
02 Января 2022 в 18:27
Вообще ничего не смогли предложить обороне Хетафе. Перепразднововали
ARTUR
02 Января 2022 в 18:38
Как и Кадису , бестолковость против автобусов это отсутствие стратегии , Реал играет шаблонно , забеги Винисиуса , и индивидуальное мастерство в эпизодах некоторых уже очень старых игроков . Такое слово как тактика и ее вариации для агронома такой де космос как построение космических кораблей, к тому же у него есть фишка проседать во втором круге.
Underdog !
02 Января 2022 в 19:10
На его счастье вызов кинуть больше некому. Севилья куражная команда,а такие теряют много очков,Бетис и Райо без комментариев, перед Атлетиком большая фора, Барселона-пожалуй тоже без комментариев... Лакмусовой бумажкой на профпригодность Карло будет ЛЧ. Хотя конечно можно в защиту его сказать,что он результат то выжимает с тем материалом который есть
ARTUR
02 Января 2022 в 18:23
Агроном как был физрук так и остался , первое место Реала это заслуга индивилуальной игры некоторых игроков реала ,и слабая игра конкурентов,но ни как трнерский Анчи .
Platinum9
02 Января 2022 в 18:36
Ну это некрасиво. Ты появляешься только тогда, когда Реал плохо сыграл, обосрешь тренера и исчезаешь. Но когда Реал сыграет на высоте - тебя нету. Так ли поступают фанаты клубов?
ARTUR
02 Января 2022 в 18:40
Увы...появляюсь когда есть время ,сейчас работой завалили , Реал не играл на ,,высоте ,, для меня в этом сезоне ни одного матча ,феерили отдельные игрокИ.
Platinum9
02 Января 2022 в 19:29
Прям тогда, когда у Реала что-то не получилось. В стиле одного прокаженного, у которого течка на португальцев.
Misha_diablo_football
02 Января 2022 в 18:10
Хетафе крепкая команда, топ клубы Испании в таком кризисе что хромой Реал вполне сможет с запасом выиграть Ла-лигу...
gresnik
02 Января 2022 в 17:58
Пузар это просто нечто..100 лямов отдать или больше....и такое УГ....просто жесть...развод века
pol-black
02 Января 2022 в 18:21
разводы века - Коутинью и Дембеле! не вам плакаться по таким поводам.
NOBODY
02 Января 2022 в 18:46
в Баварии он вроде неплохо поиграл...Хотя...в Баварии, наверное, и я хорошо бы сыграл..))))
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окончен Хетафе 1:0 Реал Мадрид 6.00 3.95 1.60
окончен Атлетико М 2:0 Райо Вальекано 1.40 4.55 9.00
окончен Эльче 0:0 Гранада 2.55 3.15 3.00
Идет 46 минута Бетис 0:1 Сельта 1.77 3.75 4.70
Идет 46 минута Алавес 0:1 Реал Сосьедад 3.55 3.25 2.20
02.01  23:00 Мальорка ... Барселона 3.50 3.30 2.20
03.01  21:00 Вильярреал ... Леванте 1.38 5.20 7.70
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