«Реал» сенсационно проиграл «Хетафе»

Беспроигрышная серия мадридского «Реала», которая длилась с 3 октября, была прервана в первом матче нового года. Лидер Ла Лиги гостил у аутсайдеров из «Хетафе» и быстро пропустил после «привоза» Эдера Милитао. Энес Унал отобрал у него мяч и открыл счет. Тут же Тибо Куртуа удалось спасти команду от почти верного второго гола. А Лука Модрич ответил двумя чудо ударами - минимальный промах и каркас ворот. Тони Кроос и Карлес Аленья также имели отличные шансы изменить счет на табло.
Во втором тайме остроты было на порядок меньше, «Хетафе» сенсационно набрал три очка и отдалился от зоны вылета.
Протокол игры
|Хетафе
|1:0
|Реал Мадрид
|(1:0) Унал Энес 9'
Сория Давид • Дамиан Суарес • 56'Кабако Эрик 83' ( Ньом Аллан ( 83') • Митрович Стефан • Куэнка Хорхе • Оливера Матиас • Максимович Неманья • Арамбарри Мауро • 82'Аленья Карлес 74' ( Флорентину ( 74') • Унал Энес 83' ( Янкто Якуб ( 83') • Рамирес Сандро 64' ( Мата Хайме ( 64')
Запасные: Тимор Давид • Иглесиас Хуан • Сильва Хонатан • Яньес Рубен • Конде Диего
Куртуа Тибо • Васкес Лукас 85' ( Peter Gonzalez ( 85') • Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан 46' ( Азар Эден ( 46') • Модрич Лука • Каземиро Карлос • 87'Кроос Тони 85' ( Иско Аларкон ( 85') • Асенсио Марко 46' ( Марсело Виера ( 46') • Бензема Карим • Родриго 22' 67' ( Диас Мариано ( 67')
Запасные: Вальверде Федерико • Начо Фернандес • Rafa Marin • Фуйдиас Тони • Себальос Дани • Лунин Андрей • Вальехо Хесус
02 января. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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