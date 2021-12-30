Куртуа сообщил, что у него не подтвердился коронавирус

В среду, 29 декабря, мадридский «Реал» сообщил еще о четырех зараженных на коронавирус футболистах основной команды. В этом списке числился и голкипер Тибо Куртуа.

Впрочем, спустя сутки бельгийский футболист у себя в твиттер-аккаунте написал, что результаты анализов не подтвердились. По его словам, он сдал еще два ПЦР-теста на COVID-19, которые оказались отрицательными.

«Жду разрешения играть», - добавил Куртуа, обратившись к руководству чемпионата Испании. Напомним, что уже 2 января «сливочным» предстоит отправиться в гости к «Хетафе». При отсутствии бельгийца за «Реал» в поединке Ла Лиги мог дебютировать украинец Андрей Лунин, но теперь ему, видимо, придется еще некоторое время ждать своего шанса.