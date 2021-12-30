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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа сообщил, что у него не подтвердился коронавирус

30 Декабря 2021 • 19:19 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
5.80 3.50 1.68
02.01 16:00

В среду, 29 декабря, мадридский «Реал» сообщил еще о четырех зараженных на коронавирус футболистах основной команды. В этом списке числился и голкипер Тибо Куртуа.

Впрочем, спустя сутки бельгийский футболист у себя в твиттер-аккаунте написал, что результаты анализов не подтвердились. По его словам, он сдал еще два ПЦР-теста на COVID-19, которые оказались отрицательными.

«Жду разрешения играть», - добавил Куртуа, обратившись к руководству чемпионата Испании. Напомним, что уже 2 января «сливочным» предстоит отправиться в гости к «Хетафе». При отсутствии бельгийца за «Реал» в поединке Ла Лиги мог дебютировать украинец Андрей Лунин, но теперь ему, видимо, придется еще некоторое время ждать своего шанса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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