У «Реала» может появиться новый спортивный директор

Слухи о возможном приглашении нового специалиста на должность спортивного директора в мадридском «Реале» появились еще весной. Тогда мадридцы определились с кандидатурой, но в определенный момент переговоры были поставлены на паузу.

Впрочем, уже в скором времени стороны могут снова сесть круглый стол, передает издание AS. Речь идет о Лукасе Кампосе, бывшем директоре «Монако» и «Лилля». Отмечается, что при его деятельности раскрылись такие футболисты, как Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао, Бернарду Силва и другие.

Более того, Кампос в 2012 году пребывал в структуре «Реала» в качестве скаута по приглашению Жозе Моуринью. В Мадриде высоко ценят португальца, надеясь на его помощь в первую очередь в переговорах с Мбаппе.