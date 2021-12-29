В «Реале» ещё четыре новых случая коронавируса, Анчелотти остался без Куртуа и Винисиуса

День неприятных для болельщиков испанских клубов новостей продолжается – на этот раз результатами общекомандных тестов на коронавирус поделился мадридский «Реал». Пресс-служба «сливочных» сообщила об еще четырех зараженных игроках.

Речь идет о лидерах коллектива Тибо Куртуа и Винисиусе Жуниоре, а также о молодых полузащитниках Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга. Все они не помогут команде в предстоящем выездном матче против «Хетафе», который запланирован на 2 января.

Напомним, ранее об ухудшении эпидемиологической ситуации стало известно в расположении «Мальорки», «Барселоны» и «Валенсии».