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«Реал» определился с игроками, которым укажут на дверь в январе слухи

26 Декабря 2021 • 18:40 Комментировать (1)
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00

Мадридский «Реал» уже разработал план на ближайшее зимнее трансферное окно. В первую очередь, клуб определился с теми футболистами, которым укажут на дверь.

По информации авторитетного издания Marca, «сливочные» точно не рассчитывают на Гарета Бэйла и Иско, поэтому будут сами способствовать их уходу. К тому же, у них летом следующего года истекает срок действия контрактов.

Помимо этого, «Реал» готов продать Луку Йовича, Эдена Азара и Мариано Диаса в том случае, если на них действительно будет спрос в январе. Также руководство клуба не планирует трансферы на вход, решив сделать акцент уже на лето.

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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
26 Декабря 2021 в 18:46
Тупарь агроном оставил Бейла ,так бы уже столько бобла сохранили ,я думаю что и Марсело можно было бы продать ,но агроном его любит .
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