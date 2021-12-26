Мадридский «Реал» уже разработал план на ближайшее зимнее трансферное окно. В первую очередь, клуб определился с теми футболистами, которым укажут на дверь.

По информации авторитетного издания Marca, «сливочные» точно не рассчитывают на Гарета Бэйла и Иско, поэтому будут сами способствовать их уходу. К тому же, у них летом следующего года истекает срок действия контрактов.

Помимо этого, «Реал» готов продать Луку Йовича, Эдена Азара и Мариано Диаса в том случае, если на них действительно будет спрос в январе. Также руководство клуба не планирует трансферы на вход, решив сделать акцент уже на лето.