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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти не поддерживает идею с остановкой чемпионата

02 Января 2022 • 09:47 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
6.00 3.95 1.60
Через 0 ч. 45 мин.

Коронавирус серьёзно бьёт по клубам, но главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не считает, что чемпионат Испании нужно останавливать.

«Я уважаю мнение каждого. Можно высказывать свою позицию, но мы должны уважать протоколы. Если принимать какие-то решения, то нужно менять протоколы.

У нас уже был перерыв, когда мы не играли несколько месяцев. Сейчас пандемия находится под контролем, и мы должны продолжать играть», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч Примеры против «Хетафе». Не пропустите трансляцию этого матча в текстовом формате на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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02.01  16:00 Хетафе ... Реал Мадрид 6.00 3.95 1.60
02.01  18:15 Атлетико М ... Райо Вальекано 1.40 4.55 9.00
02.01  18:15 Эльче ... Гранада 2.55 3.15 3.00
02.01  20:30 Бетис ... Сельта 1.77 3.75 4.70
02.01  20:30 Алавес ... Реал Сосьедад 3.55 3.25 2.20
02.01  23:00 Мальорка ... Барселона 3.50 3.30 2.20
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