«ПСЖ» будет пытаться убедить Мбаппе подписать новый контракт, пока он не достигнет принципиальной договорённости с «Реалом»

«ПСЖ» не покидает надежд убедить нападающего Килиана Мбаппе отказаться от идеи перехода в мадридский «Реал». Руководство клуба будет до последнего предлагать своему лидеру новый контракт.

Парижане надеются согласовать с футболистом условия сотрудничества, пока он не достиг принципиальной договоренности с испанским грандом. Если же Мбаппе обсудит со «сливочными» будущее подписание, то французская сторона окончательно смирится с уходом игрока на правах свободного агенты, уверяет журналист Адриан Гренье.

Стоит уточнить, что сам Мбаппе исключил свой уход из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, пообещав доиграть сезон в столице Франции.