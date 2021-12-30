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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» будет пытаться убедить Мбаппе подписать новый контракт, пока он не достигнет принципиальной договорённости с «Реалом»

30 Декабря 2021 • 14:51 Комментировать
Хетафе
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Реал Мадрид
5.80 3.50 1.68
02.01 16:00

«ПСЖ» не покидает надежд убедить нападающего Килиана Мбаппе отказаться от идеи перехода в мадридский «Реал». Руководство клуба будет до последнего предлагать своему лидеру новый контракт.

Парижане надеются согласовать с футболистом условия сотрудничества, пока он не достиг принципиальной договоренности с испанским грандом. Если же Мбаппе обсудит со «сливочными» будущее подписание, то французская сторона окончательно смирится с уходом игрока на правах свободного агенты, уверяет журналист Адриан Гренье.

Стоит уточнить, что сам Мбаппе исключил свой уход из «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, пообещав доиграть сезон в столице Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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