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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело может завершить карьеру, если «Реал» не предложит ему новый контракт

28 Декабря 2021 • 22:59 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00

Несмотря на то, что защитник Марсело перестал получать игровую практику в «Реале», он до сих пор хочет остаться в Мадриде. Ранее ходили слухи о возможном возвращении 33-летнего футболиста в бразильский чемпионат, но он готов скорее завершить профессиональную карьеру, чем соглашаться на переезд.

Подобными данными поделилось авторитетное издание Marca. Напомним, что срок действия контракта бразильца истекает ближайшим летом. На данный момент Марсело проигрывает конкуренцию Ферлану Менди, Давиду Алабе и даже молодому Мигелю Гуттьересу.

Стоит уточнить, что Марсело является одним из старожилов клуба – больше матчей за «сливочных» из нынешнего состава «Реала» сыграл только Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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