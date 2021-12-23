Полузащитник Иско попал в список тех футболистов, с кем мадридский «Реал» планирует расстаться в январе. К счастью для «сливочных», в услугах испанского плеймейкера заинтересованы сразу несколько клубов.

Впрочем, наиболее вероятным вариантом стоит считать «Севилью», передает издание Mundo Deportivo. Отмечается, что стороны продвинулись в переговорах, а сам Иско не против присоединиться к команде, которая на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 15 миллионов евро. Напомним, что ранее местная пресса активно сватала игрока в итальянский чемпионат, предрекая ему трансфер в «Милан».