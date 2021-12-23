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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» близка к подписанию полузащитника «Реала» слухи

23 Декабря 2021 • 00:26 Комментировать (2)
Хетафе
...
Реал Мадрид
02.01 16:00

Полузащитник Иско попал в список тех футболистов, с кем мадридский «Реал» планирует расстаться в январе. К счастью для «сливочных», в услугах испанского плеймейкера заинтересованы сразу несколько клубов.

Впрочем, наиболее вероятным вариантом стоит считать «Севилью», передает издание Mundo Deportivo. Отмечается, что стороны продвинулись в переговорах, а сам Иско не против присоединиться к команде, которая на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 15 миллионов евро. Напомним, что ранее местная пресса активно сватала игрока в итальянский чемпионат, предрекая ему трансфер в «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Иско
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ХЕТАФЕ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
23 Декабря 2021 в 00:31
Четкий был бы трансфер
ARTUR
23 Декабря 2021 в 01:06
Согласен ,Лопетеги неплохо рулит
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