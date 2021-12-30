​Ещё один игрок «Реала» заразился COVID-19

«Реал» столкнулся со вспышкой коронавируса. В четверг вечером мадридский клуб через страницы своего сайта проинформировал общественность о новом случае заражения. Положительный тест на COVID-19 сдал форвард Лука Йович.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» должен провести в воскресенье, 2 января. В этот день команда Карло Анчелотти сыграет на выезде против «Хетафе».

На текущую минуту «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Примеры. «Севилью», идущую второй, мадридцы опережают на восемь очков. При этом андалузская команда провела на одну игру меньше.