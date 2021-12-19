Александр Гришин назвал явных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший футболист ряда российских клубов Александр Гришин поделился своими прогнозами касательно распределения сил в нижней части турнирной таблицы текущего розыгрыша Премьер-лиги. Эксперт определил две команды, которые меньше остальных впечатляют своей игрой.

По его словам, главными претендентами на вылет на данный момент стоит считать «Химки» и «Нижний Новгород». Причина этому – кадровая ситуация обоих коллективов, где прослеживается нехватка качественных исполнителей.

«За выживание бороться тяжелее, чем за призовые места, потому что в таких играх преобладает психологическое давление. Любое поражение откидывает назад», - добавил Гришин в интервью «РБ Спорт».