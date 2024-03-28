Пономарёв: «Заболотному надо оставаться в ЦСКА, в другой команде он будет просто никакой!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о будущем форварда «армейцев» Антона Заболотного.

«Дальше Заболотному надо оставаться только в ЦСКА, больше у него вариантов нет, абсолютно. В другой команде он будет просто никакой!» — заявил Пономарёв Legalbet.

По мнению эксперта, если Заболотный покинет ЦСКА, то закончится как футболист, ведь он уже довольно возрастной.

В сезоне-2023/24 нападающий принял участие в 28 встречах с учетом всех турниров, забил восемь голов и стал автором трех ассистов.

Трудовой договор 32-летнего Заболотного с ЦСКА рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.