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Гайич назвал лучших сербов в истории РПЛ

18 Марта 2024 • 19:39 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос о лучших сербских игроках в истории Российской премьер-лиги.

«Для меня лучшие — Красич, Видич, Иванович, Тошич. В РПЛ было очень много хороших сербских игроков», — заявил Гайич «РБ Спорту».

Футболист отметил, что пока не может включить себя в этот список.

В нынешней кампании 28-летний Гайич принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил пять голов и записал в свой актив три ассиста.

Трудовой договор защитника с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года. Специалисты известного портала Transfermarkt оценивают стоимость серба в пять миллионов евро.

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