Пономарёв объяснил неудачи ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о ничьей «красно-синих» в минувшей игре против «Сочи». Встреча 22-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:2.

По мнению эксперта, у подопечных Владимира Федотова есть проблемы с физической подготовкой.

— Постоянно команда выпадает из игры во второй половине матча, это явно уже нельзя назвать случайностью, — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Специалист считает, что ЦСКА не хватило Файзуллаева в игре с «Сочи». Пономарёв признался, что так и не понял, почему тренер не выпустил футболиста.

В следующем туре Российской премьер-лиги ЦСКА примет на своем поле «Факел», а «Сочи» будет гостить у «Ростова».