Масалитин: «ЦСКА в матче с «Сочи» будет тяжело»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Сочи».

«ЦСКА будет тяжело, это точно. Посмотрите, какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что южанам, которые сейчас занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, терять нечего, поэтому они будут играть активно и постараются отобрать очки у фаворита.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 30 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.