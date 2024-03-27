Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «ЦСКА в матче с «Сочи» будет тяжело»

27 Марта 2024 • 15:59 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Сочи».

«ЦСКА будет тяжело, это точно. Посмотрите, какую работу «Сочи» проделал в зимнее межсезонье! У них не только сменился тренер, но и произошли большие изменения в составе», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что южанам, которые сейчас занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, терять нечего, поэтому они будут играть активно и постараются отобрать очки у фаворита.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 30 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Сочи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Марта
11:11
Панченко: «Практически уверен, что Чалов останется в ЦСКА»
26 Марта
15:57
Агент: «Айссауи не получал пощёчин от тренера»
11:30
Пономарёв: «Чалов — это мёртвый сезон»
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
20:12
«Сочи» направит средства с продаж билетов на помощь пострадавшим в теракте
20:02
Игра «Сочи» и ЦСКА пройдёт со зрителями
18:08
Ротенберг считает, что матч «Сочи» - ЦСКА пройдёт со зрителями
16:51
Силкин: «22-й тур РПЛ надо проводить со зрителями»
14:40
Дуду: «Мечтаю увидеть новый стадион ЦСКА»
14:33
Дуду: Москва — один из самых красивых городов мира
13:45
Агент Роши: «Виллиан пока не думает об уходе из ЦСКА»
11:31
Игрок «Сочи» Сааведра: «Мендес говорил, что РПЛ — очень сильный чемпионат»
10:10
Сааведра: «Следил за Бускетсом, это мой любимый опорный полузащитник»
09:58
Игрок «Сочи» Сааведра: «Я влюбился в «Барселону» Гвардиолы, мне хотелось быть её частью»
24 Марта
16:11
Риванди: «Был готов играть за ЦСКА бесплатно»
13:17
Миладинович назвал российских игроков, которые заиграли бы в Европе
11:03
Миладинович: «Потенциально Кокорин — самый сильный футболист, с которым я играл»
10:49
Миладинович: «Никакой обиды на «Сочи» у меня нет»
10:31
В ЦСКА сообщилии о проведении Дня донора на «ВЭБ Арене»
10:18
Миладинович: «Ротенберг часто заходил в раздевалку «Сочи» и произносил речи»
10:07
Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «При Бердыеве не было семейной атмосферы»
09:50
Миладинович: «После ухода Федотова в «Сочи» всё пошло не так»
09:11
Бывший игрок «Сочи» Миладинович: «Морено сказал, что не рассчитывает на меня»
22 Марта
23:04
Агент Щенникова рассказал, будет ли футболист выступать в Медиалиге
21 Марта
17:28
Костылев не исключил возможный трансфер Чалова в «Зенит»
20 Марта
17:08
Брейдо: «Говорить о переговорах ЦСКА с Огунданой преждевременно»
13:09
Нападающий ЦСКА Чалов — о возможном переходе в другой европейский клуб: «Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим»
19 Марта
19:33
В ЦСКА назвали смерть Уткина большой потерей для всего российского футбола
18 Марта
19:39
Гайич назвал лучших сербов в истории РПЛ
10:18
Алдонин рассказал, при каком условии ЦСКА отпустит Чалова в другой клуб 1
17 Марта
15:42
Точилин не верит, что «Сочи» намеренно пожертвовал Кубком России
14:58
Нападающий ЦСКА Давила: «Пауза поможет нам восстановить силы»
09:31
Масалитин: «Нельзя было сразу выпускать Дивеева на 90 минут»
16 Марта
19:12
Агент Дркушича сообщил, что вызов в сборную является честью для игрока
15 Марта
22:08
Акинфеев: Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА
14 Марта
19:27
Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие сильнее Чалова
17:47
В «Зените» отказались от обмена Кругового на Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА
16:39
Тороп: Европа? Мысли только о ЦСКА
16:32
Тороп высказался о возможном отъезде Чалова в Европу
14:29
Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал»
11:42
Дркушич: «Хочу попасть на чемпионат Европы в составе сборной Словении»
13 Марта
20:32
Бывший тренер Роши считает, что Виллиан заслуживает играть на высоком уровне
15:31
Тороп: Акинфеев готов играть ещё лет 10
13:26
Лукин считает, что ЦСКА станет чемпионом
10:18
Лукин: «Не мне судить, достойный ли Тороп преемник Акинфееву»
12 Марта
15:03
Зделар — о снежном матче с «Ростовом»: «Не понимал, ради чего рискуем»
11 Марта
19:38
Чалов: Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА в РПЛ
17:42
Кравцов – о Роберте Морено: «Открытый, добрый и отзывчивый мотиватор»
13:52
Юсупов: «Не знаю, останусь ли я в «Сочи»
10 Марта
12:50
Пономарёв: «Чалов очень слабо играет, вторую игру подряд он просто никакой»
12:42
Пономарёв: «Не вижу хорошей и плотной атаки у ЦСКА»
11:26
Масалитин: «Если «Краснодар» соберётся, то бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»
09 Марта
11:57
У ЦСКА нет денег на трансфер Луиса Гильерме
09:48
Чалов — о потере ЦСКА 16 очков при лидерстве в счёте: «Забыли и пошли дальше»
00:15
ЦСКА нашёл полузащитника в Бразилии, им интересуются «Реал» и «Барселона»
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Рыбин: «Локомотив» выглядит сильнее «Авангарда» Вайсфельд назвал главного претендента на победу в Кубке Гагарина Плющев: «Спартак» отдувается за весь столичный хоккей» Вайсфельд: «Авангард» не просто так второе место на Востоке занял» Свищёв: «У нас ещё есть время продолжить диалог с МОК по поводу наших спортсменов» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Марта
16:26 · Россия. Премьер-лига
Горшков назвал лучших футболистов РПЛ
16:15 · Россия. Премьер-лига
Лысцов: «Краснодар» показывает сумасшедший футбол»
16:00 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: У «Динамо» есть шансы на чемпионство
15:59 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА в матче с «Сочи» будет тяжело»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Краснодар» нельзя списывать со счетов, они по-прежнему претендуют на золото»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Я бы не стал списывать «Краснодар»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Соу: «Трагические события в России никак не скажутся на возвращении Али»
15:11 · Россия. Премьер-лига
Лысцов считает, что уровень РПЛ не упал
15:06 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но на голом таланте далеко не уедешь»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Горшков ответил на вопрос об интересе со стороны «Зенита»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Промесу плевать на «Спартак», в голове у него только деньги
14:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Абаскаль – сырой и неопытный тренер, не имеет ни знаний, ни авторитета»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Горшков заявил, что в «Крыльях Советов» нет напряжённости из-за результатов
14:03 · Россия. Премьер-лига
Даев: «Балтике» будет тяжело остаться в РПЛ»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Горшков назвал матчи со «Спартаком» самыми эмоциональными
Все новости
Рекомендуем