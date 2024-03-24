В ЦСКА сообщилии о проведении Дня донора на «ВЭБ Арене»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказали о проведении Дня донора на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене».

«Мы в принципе постоянно на связи с ФМБА — и сегодня, конечно, разговаривали… Слава богу, мы видим, сколько людей с первых минут трагедии пришли на помощь. И нам сообщили, что сейчас в донорских центрах достаточно сданной крови. Но в вопросе донорства очень нужна регулярность. Поэтому важно сказать, что на «ВЭБ Арене» День донора проходит каждые 3 месяца, и ближайший мы проведём 4 апреля», — приводит слова Брейдо издание «Чемпионат».

Сборная России досрочно завершила мартовский сбор. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся уже летом – в июне. Напомним, что в четверг сборная России разгромила Сербию со счётом 4:0.

