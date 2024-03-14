Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о решении своего одноклубника Фёдора Чалова не переходить в санкт-петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что Чалов хочет продолжить карьеру в Европе. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца декабря текущего года.

«Чалов отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал», — цитирует Гайича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 29 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

После 20 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.