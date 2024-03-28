Гусев: «Обляков лучше всех исполняет подачи и штрафные в России»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев, в настоящий момент работающий тренером в «Динамо», назвал игроков РПЛ, которые лучше всех исполняют подачи и штрафные удары.

Специалист выделил полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, а также игроков «Динамо» Луиса Чавеса и Бителло.

«Кто сейчас лучший в подачах и штрафных в России? Ваня Обляков. Мастер очень высокого уровня. У Чавеса отличная левая нога, у Бителло правая», — приводит слова Гусева Sport24.

В нынешнем сезоне 25-летний Обляков провёл за «Динамо» 24 матча, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.