Нападающий ЦСКА Чалов — о возможном переходе в другой европейский клуб: «Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, рассматривает ли он вариант с переходом в другой российский клуб.

«Сейчас рано об этом говорить. Надо доиграть сезон, а дальше посмотрим», — цитирует Чалова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Зенит».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 29 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

Напомним, уже завтра, 21 марта, национальная команда России проведёт товарищеский матч против Сербии. Начало — в 20:00 по московскому времени.