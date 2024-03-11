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Юсупов: «Не знаю, останусь ли я в «Сочи»

11 Марта 2024 • 13:52 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о своём будущем.

Напомним, контракт 34-летнего футболиста с южанами рассчитан до конца июня нынешнего года.

Полузащитник отметил, что сейчас все его мысли связаны с тем, чтобы помочь «Сочи» сохранить прописку в РПЛ, а вопрос возможного продления соглашения будет обсуждаться позже.

«Не знаю, останусь ли я в «Сочи». Всё решится весной», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Юсупов провёл за «Сочи» 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что после 20 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Артур Юсупов Сочи

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