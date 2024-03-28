Масалитин считает, что ЦСКА предстоит трудный выезд в Сочи

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Сочи» и ЦСКА.

«Выезд у ЦСКА предстоит очень непростой. «Сочи» в перерыве изменился. Пригласили другой тренерский состав, игроков других, усилились. Скажу так, сейчас «Сочи» - не безнадежная команда, которая находится в нижней части таблицы. Ну, «армейцы» уже по традиции с «Сочи» играют очень удачно. Особенно в гостях. И вообще в последнее время ЦСКА играет очень осторожно именно в гостях. «Сочи» некуда отступать уже. С каждым поражением к ним все ближе и ближе Первая лига. Поэтому я думаю, что здесь они соберутся. Эта, пауза, наверняка, пойдет им на пользу. За это время тренер ближе посмотрел команду, узнал, что да как. То есть они где-то что-то могут добавить в тактике. Поэтому ЦСКА очень непросто будет в этой игре.

Можно ли сказать, что ЦСКА точно вступает в борьбу за медали в случае победы? Тут все зависит от «Динамо», «Краснодара» и «Зенита». ЦСКА догоняет, если эти команды будут терять очки, то естественно, что ЦСКА должен выигрывать, чтобы догонять и занимать лидирующие строчки. Поэтому ЦСКА не от себя зависит, а зависит от конкурентов. Вот это самое плохое. Но будут выигрывать, будут шансы, тогда будем говорить об этом. А так, если они в Сочи проиграют, то опять откатятся на шестое-восьмое место. Вот каждый тур по-своему интересен. Но пока рано говорить об итоговых раскладах. Когда останется хотя бы уже три тура, тогда можно. Где-то там расклад уже может более-менее будет ясен. Тогда уже можно говорить, претендует - не претендует. Мы же знаем, что ЦСКА может терять очки особенно в концовке сезона.

Очень многое будет зависеть еще от того, как игроки ЦСКА вернуться после пауз в сборных. У ЦСКА все-таки уезжали футболисты многие. Также неизвестно, что там с Дивеевым. В любом случае, игра «армейцев» ждет очень тяжелая», - сказал Масалитин.