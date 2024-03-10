Масалитин: «Если «Краснодар» соберётся, то бороться за медали ЦСКА будет очень сложно»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил перспективы «армейцев» на попадание в тройку призёров по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что в 20 турах РПЛ ЦСКА набрал 32 очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице.

По мнению Масалитина, шансы ЦСКА на попадание в тройку лидеров будут зависеть от дальнейших выступлений «Краснодара», который в первых двух матчах после зимней паузы набрал лишь одно очко.

«Вот посмотрим сейчас на «Краснодар». Если будет провал, то ЦСКА, возможно, будет в призах. А если же «быки» соберутся, то бороться за медали «армейцам» будет очень сложно», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Свой следующий матч в рамках чемпионата России ЦСКА проведёт 30 марта против «Сочи». Начало — в 16:00 по московскому времени.