Масалитин: «Нельзя было сразу выпускать Дивеева на 90 минут»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о травме защитника московской команды Игоря Дивеева.

Напомним, это уже вторая травма Дивеева в нынешнем сезоне. Первую он получил ещё в матче за Суперкубок России против «Зенита» и пропустил всю первую часть чемпионата страны.

«Игорь пропустил очень много времени, после такой травмы нужно постепенно входить в обойму основного состава. Нельзя было Дивеева сразу постоянно выпускать на 90 минут», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Дивеев провёл за ЦСКА четыре матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.