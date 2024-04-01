Пономарёв: «Игроки ЦСКА уже не в первый раз не выдерживают все 90 минут матча»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв выбрал, пожалуй, главную причину минувшей неудачи «армейцев» в игре с «Сочи» (2:2) в рамках 22 тура РПЛ. По мнению ветерана, в столичном клубе очень страдает физическая подготовка игроков.

«В тайме первом вообще никаких проблем не было. Но во втором тайме команда просела из-за несовершенства физподготовки. Такое не в первый раз уже, игроки не могут выдерживать нагрузки все 90 минут. Тренерам и футболистам надо над этим очень хорошо подумать», - заключил Пономарёв для «Газеты.Ру».

Напомним, что в первых трёх весенних турах ЦСКА уже не в первый раз теряет очки в матчах по ходу которых ведёт. Ранее в 19 туре «армейцы» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), пропустив на самых последних минутах от уральского клуба. Вот и в минувшие выходные в игре с южанами армейцы сначала вели, но после упустили своё преимущество.