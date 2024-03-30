«Сочи» отыграл и второй гол в матче с ЦСКА

Матч 22-го тура Премьер-лиги «Сочи» - ЦСКА получается весьма драматичным. Хозяева поля позволили сопернику лишь раз пробить в створ ворот, но в начале второго тайма уступали 0:2 после автогола Дмитрия Чистякова и попадания Антона Заболотного. Сочинцы доминируют, что привело к результативным атакам. Сначала Сауль Гуарирапа блеснул техникой и отыграл мяч, а на 73-й минуте отличился Мартин Крамарич. Навес с левого фланга в район дальней штанги, там Кирилл Заика головой отыграл на Крамарича, а тот расстрелял ворота.

2:2, команда Владимира Федотова идет четвертой, а соперник остается на дне онлайн-таблицы. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.