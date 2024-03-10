Пономарёв: «Не вижу хорошей и плотной атаки у ЦСКА»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал игру «армейцев» в атаке. Напомним, в пятницу команда Владимира Федотова обыграла на выезде самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0.

«Не вижу я такой хорошей и плотной атаки пока у ЦСКА. Надеяться на защитников все время нельзя. А в концовке могли и пропустить — хорошо, что Акинфеев спас», – цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

ЦСКА пока занимает четвёртое место в Российской премьер-лиге, но «армейцы» могут опуститься на шестую строчку, если «Локомотив» и «Спартак» наберут по три очка в этом туре.

Напомним, неделю назад ЦСКА потерял очки в матче с «Оренбургом», сыграв вничью 1:1.