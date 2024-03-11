Чалов: Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА в РПЛ

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, на какой позиции финиширует команда в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Пока рано говорить о том, какое место займет ЦСКА по итогам сезона, чтобы я был доволен. Выше «Зенита»? Пока рано», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В текущей кампании 25-летний Чалов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет три ассиста.

На данный момент ЦСКА занимает четвертую позицию в Российской премьер-лиге, имея на своем счету 32 балла после 20 туров.

В следующем туре РПЛ подопечные Владимира Федотова встретятся на выезде с «Сочи», который располагается на последней строчке в таблице.