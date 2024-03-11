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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов: Пока рано говорить о том, какое место займёт ЦСКА в РПЛ

11 Марта 2024 • 19:38 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, на какой позиции финиширует команда в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Пока рано говорить о том, какое место займет ЦСКА по итогам сезона, чтобы я был доволен. Выше «Зенита»? Пока рано», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

В текущей кампании 25-летний Чалов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет три ассиста.

На данный момент ЦСКА занимает четвертую позицию в Российской премьер-лиге, имея на своем счету 32 балла после 20 туров.

В следующем туре РПЛ подопечные Владимира Федотова встретятся на выезде с «Сочи», который располагается на последней строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов

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