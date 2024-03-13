Тороп: Акинфеев готов играть ещё лет 10

Голкипер столичного ЦСКА Владислав Тороп высказался о конкуренции на вратарской позиции с Игорем Акинфеевым.

Тороп признался, что не знает, кто будет основным вратарем ЦСКА через два года, но отметил, что он готов занять это место.

«Но есть Игорь Владимирович [Акинфеев]. Мое дело — идти от игры к игре и наслаждаться тренировками», — завил Тороп Sport24.

По мнению вратаря, в моральном плане Акинфеев готов провести в рамке еще десять лет, он всегда на позитиве.

В нынешнем сезоне 20-летний Тороп провел десять матчей, в которых дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. На счету 37-летнего Акинфеева 19 выходов на поле и семь сыгранных матчей «на ноль».