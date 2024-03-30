Непомнящий: «ЦСКА провалил второй тайм с «Сочи»

Бывший наставник «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о минувшем матче чемпионата России «Сочи» - ЦСКА.

Встреча 22-го тура РПЛ завершилась ничейным результатом – 2:2. Стоит сказать, что по ходу матча «армейцы» вели со счетом 2:0.

«ЦСКА провалил второй тайм. Для меня удивительно, «что армейцы» упускают нить игры, ведя в счете. Даже не знаю, чем это объяснить», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Специалист добавил, что у «Сочи» появился энтузиазм, которого ранее не хватало команде.

На данный момент столичный клуб располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 33 очка. «Сочи» находится на последней строчке, имея в своей копилке всего 14 баллов.