Миладинович: «Потенциально Кокорин — самый сильный футболист, с которым я играл»

Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович поделился мнением об известном российском нападающем Александре Кокорине, который сейчас выступает за кипрский «Арис».

Напомним, Кокорин выступал в составе «Сочи» в 2020 году. За южан футболист провёл 10 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

«Могу сказать, что потенциально это самый сильный футболист, с которым я играл», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата Кипра 33-летний Кокорин принял участие в 19 матчах, забил шесть голов и один раз помог отличиться своим партнёрам. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 1 миллион евро.