Федотов: «Зима суровая была, поля не выросли, мы решили перебраться в Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Вы готовились в Сочи к этому матчу. Вы уже неделю здесь. Что дало это решение?

- Не неделю, чуть поменьше.

- С 25-го числа, по-моему?

- Да, зима суровая была, поля не выросли, мы решили перебраться. Всё совпало, и матч здесь, поэтому провели подготовку в хороших условиях, дождались всех сборников и сегодня здесь.

- В какой форме вернулись сборники?

- Кто-то больше времени сыграл, кто-то - меньше. Давила два матча по 90 минут, гол и ассист, со сборной Франции хорошо смотрелся. Я думаю, было время восстановиться. Дорога была в этот раз легче, игры проходили в Европе, во Франции последний в частности, поэтому сложной логистики не было ни у кого.

- По составу, Давила и Заболотный в старте, Чалов - нет. С кем конкурировал за попадание в состав на этот матч Фёдор Чалов? С Давилой или Заболотным?

- Все футболисты конкурируют друг с другом. Много достойных исполнителей, поэтому есть тактические вещи, есть та же конкуренция. Нужно доказывать ежедневно свою состоятельность. Это нормальный рабочий процесс.

- Пауза в чемпионате на три недели из-за перенесенного тура. Что это дало? В плюс или в минус?

- Сложно. Часть игроков были в сборных, не все были с нами. Большая часть присоединились только к концу сборов. Тем не менее, мы вместе успели провести несколько тренировок. Понятно, что перерыв для каждого несет разную смысловую нагрузку. У кого-то что-то не получалось, есть время. У кого-то что-то получалось. Эта пауза бывает не к месту. Тем не менее, все готовились и искали хорошие ходы, варианты. Вчерашний матч мы видели, начался очень бодро.

- Игра против «Сочи» для вас особенная по-прежнему?

- Всегда приятно и волнительно оказываться там, где нас помнят и знают. У нас были великолепные отношения с болельщиками и футболистами.