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Панченко: «Практически уверен, что Чалов останется в ЦСКА»

27 Марта 2024 • 11:11 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:30

Бывший спортивный директор ЦСКА Виктор Панченко выразил мнение, что нападающий московской команды Фёдор Чалов не покинет клуб ближайшим летом.

«Практически в этом уверен. Вероятность — 90 процентов, если не больше. Куда ему уходить? В «Зените» его не будет», — цитирует Панченко «Спорт-Экспресс».

Также эксперт выразил мнение, что Чалов не соответствует уровню крепкого европейского клуба, поэтому в такой переход он тоже не верит.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 29 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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