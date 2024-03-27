Панченко: «Практически уверен, что Чалов останется в ЦСКА»

Бывший спортивный директор ЦСКА Виктор Панченко выразил мнение, что нападающий московской команды Фёдор Чалов не покинет клуб ближайшим летом.

«Практически в этом уверен. Вероятность — 90 процентов, если не больше. Куда ему уходить? В «Зените» его не будет», — цитирует Панченко «Спорт-Экспресс».

Также эксперт выразил мнение, что Чалов не соответствует уровню крепкого европейского клуба, поэтому в такой переход он тоже не верит.

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 29 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.