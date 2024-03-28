Чистяков рассказал о работе с Морено

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды за «Сочи», высказался о главном тренере южан Роберте Морено.

По словам Чистякова, ему нравится тот стиль игры, который пытается привить своей команде испанский специалист.

«У него есть свой чёткий стиль игры, который он пытается как можно быстрее донести до нас, а мы пытаемся подхватить и понять. Испанский стиль — высокий прессинг, выход из обороны через пас», — цитирует Чистякова «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч команда Морено проведёт 30 марта против ЦСКА.