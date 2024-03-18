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Алдонин рассказал, при каком условии ЦСКА отпустит Чалова в другой клуб

18 Марта 2024 • 10:18 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
30.03 16:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о будущем нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

По мнению эксперта, если московскому клубу поступит хорошее предложение по трансферу Чалова, ЦСКА отпустит своего футболиста.

«Всё зависит от предложения. Мне хочется, чтобы поступило сверхсерьёзное предложение от топ‑клуба. Если такое будет, конечно, я пожелаю Фёдору удачи», — цитирует Алдонина «Матч ТВ»

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 29 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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